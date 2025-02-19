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Никто не пристегнулся: Ночные покатушки закончились для автолихача и его компании гибелью под колёсами грузовика

Четыре человека погибли и двое получили серьёзные травмы в результате столкновения легкового автомобиля Pontiac с грузовым тягачом в Челябинске. Авария произошла ночью на проспекте Ленина, сообщает городская Госавтоинспекция.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Никто из находившихся в салоне не был пристёгнут ремнём безопасности.

«Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии и доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. В результате ДТП пострадала одна женщина, её госпитализировали. Побитые машины раскидало по проезжей части, из-за чего автоинспекторам пришлось перекрыть часть дороги.