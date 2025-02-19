Житель Ачинска заступился за девушку и оказался в больнице

В краевой полиции рассказали подробности этой истории. Всё случилось из-за девушки. У нее с обвиняемым и прежде были неприязненные отношения. А в тот день, полтора года назад, они встретились в одном из магазинов Ачинска. Девушка позвонила своему другу, попросила забрать его из торговой точки. Молодой человек приехал за ней, заодно решил поговорить с обидчиком.