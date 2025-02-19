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Житель Ачинска заступился за девушку и оказался в больнице

В Ачинске будут судить мужчину, стрелявшего из газового пистолета.

34-летний житель Ачинска оказался в больнице, когда заступился за знакомую девушку. Это произошло летом 2023 года. А теперь уголовное дело на его обидчика передано в суд на рассмотрение.

В краевой полиции рассказали подробности этой истории. Всё случилось из-за девушки. У нее с обвиняемым и прежде были неприязненные отношения. А в тот день, полтора года назад, они встретились в одном из магазинов Ачинска. Девушка позвонила своему другу, попросила забрать его из торговой точки. Молодой человек приехал за ней, заодно решил поговорить с обидчиком.

Однако тот достал из кармана пневматический газовый пистолет и несколько раз выстрелил в голову и лицо потерпевшему. Затем сбежал. Вскоре его задержали. Оружие нашли дома при обыске. Стрелявший оказался ранее судимым. На сей раз ему грозит до двух лет лишения свободы.