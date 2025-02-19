«Потому что заслужил»: в Омске мужчина избил сотрудника ПВЗ

Инцидент произошёл 17 декабря прошлого года.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия». В рамках проверки были истребованы видеозаписи и медицинские документы.
Пресс-служба УМВД России по региону также опубликовала видео с подозреваемым в этом преступлении. Мужчина сообщил, что избил сотрудника ПВЗ, «потому что заслужил». Он также утверждает, что в момент нападения был трезв, так как не пьёт уже восемь лет. На вопрос же, почему он это сделал, подозреваемый ответил «Не надо это никому знать».