«Потому что заслужил»: в Омске мужчина избил сотрудника ПВЗ

Пресс-служба УМВД России по региону также опубликовала видео с подозреваемым в этом преступлении. Мужчина сообщил, что избил сотрудника ПВЗ, «потому что заслужил». Он также утверждает, что в момент нападения был трезв, так как не пьёт уже восемь лет. На вопрос же, почему он это сделал, подозреваемый ответил «Не надо это никому знать».