Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Челябинске

В пресс-службе МЧС по Челябинской области заявили, что четыре человека погибли в результате аварии с участием грузовика в Челябинске.
Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, авария произошла ночью, в ДТП попали грузовик Howo и легковой автомобиль Pontiac.
«В результате ДТП погибли четыре человека, два человека пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС в ходе ликвидации последствий аварии проводили деблокировку погибших и пострадавших.
Ранее три человека пострадали в результате ДТП с участием 14 автомобилей в Башкирии.