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Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Челябинске

В пресс-службе МЧС по Челябинской области заявили, что четыре человека погибли в результате аварии с участием грузовика в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе МЧС по Челябинской области заявили, что четыре человека погибли в результате аварии с участием грузовика в Челябинске.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, авария произошла ночью, в ДТП попали грузовик Howo и легковой автомобиль Pontiac.

«В результате ДТП погибли четыре человека, два человека пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС в ходе ликвидации последствий аварии проводили деблокировку погибших и пострадавших.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП с участием 14 автомобилей в Башкирии.