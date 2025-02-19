Разбой в центре Ташкента: члены преступной группы из Ферганы напали на водителя

Как выяснилось, преступная группа, прибывшая из Ферганской области, заранее спланировала преступление. Они узнали, что у водителя автомобиля при себе находится значительная сумма наличных средств, и решили завладеть деньгами.
Войдя в доверие, они сели в машину, дождались удобного момента, после чего напали на водителя, ударив его по голове. Попытавшись забрать полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находилось 179 тысяч долларов, преступники столкнулись с сопротивлением водителя. В результате они не смогли похитить всю сумму и скрылись на автомобиле Nexia-3, забрав лишь часть денег.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ГУВД Ташкента преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые были задержаны на посту «Эркин» сотрудниками патрульной службы. При обыске у них обнаружено и изъято более 20 000 долларов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 164, часть четвёртая, пункт «а» Уголовного кодекса (разбой, совершённый организованной группой или в её интересах). На данный момент ведётся предварительное следствие, а в качестве меры пресечения все мужчины помещены под стражу.