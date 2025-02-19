Разбой в центре Ташкента: члены преступной группы из Ферганы напали на водителя

Войдя в доверие, они сели в машину, дождались удобного момента, после чего напали на водителя, ударив его по голове. Попытавшись забрать полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находилось 179 тысяч долларов, преступники столкнулись с сопротивлением водителя. В результате они не смогли похитить всю сумму и скрылись на автомобиле Nexia-3, забрав лишь часть денег.