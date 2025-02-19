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В Алматы тушат пожар по повышенному рангу (видео)

Сегодня, 19 февраля, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе.

На месте пожарные работают по повышенному рангу.

Пресс-служба ДЧС Алматы по деталям происшествия сообщает, что 19 февраля в 08:26 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу по адресу: Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 15а.

По прибытии в 08:31 (через 5 минут) — установлено горение складского помещения с переходом на кровлю 3-х этажного административного здания.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

В 10:52 МЧС сообщили о локализации пожара на предварительной площади 3000 кв. м. Пожарным удалось отстоять от огня рядом расположенные 3-х этажное административное здание и склады с товарно-материальными ценностями.

В Telegram-каналах также публикуют кадры с места событий.

МЧС
пожары