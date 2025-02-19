В Алматы тушат пожар по повышенному рангу (видео)

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе.
На месте пожарные работают по повышенному рангу.
Пресс-служба ДЧС Алматы по деталям происшествия сообщает, что 19 февраля в 08:26 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу по адресу: Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 15а.
По прибытии в 08:31 (через 5 минут) — установлено горение складского помещения с переходом на кровлю 3-х этажного административного здания.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.
В 10:52 МЧС сообщили о локализации пожара на предварительной площади 3000 кв. м. Пожарным удалось отстоять от огня рядом расположенные 3-х этажное административное здание и склады с товарно-материальными ценностями.
В Telegram-каналах также публикуют кадры с места событий.