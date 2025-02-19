Хихикнул и достал нож. В Ростове мужчина напал на мать с малышом в подъезде

ЧП случилось вечером в одном из многоквартирных домов на ул. Орбитальная. В тот день Наталья (имя изменено) вернулась домой около 22.20. Она была одна — со своим малолетним ребёнком. Женщина припарковала машину, зашла в подъезд и поднялась на свой этаж. Возле электрического щитка ростовчанка заметила незнакомого мужчину — он копался там. Но значения не придала. Она достала ключи, чтобы открыть дверь.