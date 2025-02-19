Хихикнул и достал нож. В Ростове мужчина напал на мать с малышом в подъезде

В Ростове мужчина напал на женщину с ребёнком в подъезде. Он достал нож, начал всё крушить и пытался вломиться к ним в квартиру.
Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Всё крушил.
ЧП случилось вечером в одном из многоквартирных домов на ул. Орбитальная. В тот день Наталья (имя изменено) вернулась домой около 22.20. Она была одна — со своим малолетним ребёнком. Женщина припарковала машину, зашла в подъезд и поднялась на свой этаж. Возле электрического щитка ростовчанка заметила незнакомого мужчину — он копался там. Но значения не придала. Она достала ключи, чтобы открыть дверь.
«Как только я начала открывать дверь, он стал хихикать, а потом полез за ножом в рюкзак», — рассказала в соцсетях Наталья.
Женщина очень сильно испугалась. Ведь с ней находился маленький сыночек. К счастью, она успела схватить ребенка и забежать с ним в квартиру.
Мама с малышом закрылись. Но дебошир попытался вломиться к ним. После неудачных попыток он начал всё крушить в подъезде. Позже убежал. По словам ростовчанки, он был не трезв.
Мстил за соседку.
Наталья так и не поняла, что от неё хотел неизвестный ей мужчина. Она боялась: вдруг он ещё раз попробует напасть. Женщина позвонила в полицию и написала заявление.
Правоохранители вскоре нашли дебошира. «Личность предполагаемого правонарушителя установлена. Участковые уполномоченные полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По словам самой пострадавшей, нападавший — это сожитель её соседки сверху Ольги (имя изменено). Женщины до этого ЧП поругались между собой.
«В её квартире, несмотря на то, что там живут дети, постоянные пьянки, гулянки и драки», — пояснила Наталья в городском паблике.
Из-за этого она часто вызывала полицию и писала заявления на шумную соседку. В ответ Ольга подослала к Наталье своего сожителя.
Парочка, по словам пострадавшей, проследила за ней. Они увидели, как женщина припарковала машину и зашла в подъезд. Мужчина в это время спустился на нужный этаж и стал поджидать жертву.
По данному факту сейчас ведётся проверка.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в полиции.