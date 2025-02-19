Два года в розыске: в Приморье задержан курьер телефонных жуликов

Согласно материалам дела, ночью в декабре 2022 года пожилая женщина 1944 года рождения получила звонок от неизвестной, которая выдала себя за её внучку. Звонившая рассказала, что она якобы спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, когда переходила дорогу в неположенном месте. В ДТП пострадали люди. Затем на связь с пенсионеркой вышел лжеследователь, который убедил женщину, что для избежания уголовного дела необходимо передать деньги. Через несколько часов к дому бабушки подъехал автомобиль, и она отдала курьеру 150 тысяч рублей — все свои сбережения.