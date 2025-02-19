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Два года в розыске: в Приморье задержан курьер телефонных жуликов

Лжевнучка и её пособники обокрали пенсионерку на 150 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае спустя два года после совершения преступления задержан подозреваемый в мошенничестве. Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», 27-летний Александр М., ранее судимый, был заключен под стражу по подозрению в хищении денег у пенсионерки из города Спасска-Дальнего. Преступление произошло в декабре 2022 года, но правоохранительным органам потребовалось время, чтобы выйти на след подозреваемого.

Согласно материалам дела, ночью в декабре 2022 года пожилая женщина 1944 года рождения получила звонок от неизвестной, которая выдала себя за её внучку. Звонившая рассказала, что она якобы спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, когда переходила дорогу в неположенном месте. В ДТП пострадали люди. Затем на связь с пенсионеркой вышел лжеследователь, который убедил женщину, что для избежания уголовного дела необходимо передать деньги. Через несколько часов к дому бабушки подъехал автомобиль, и она отдала курьеру 150 тысяч рублей — все свои сбережения.

Расследование установило, что в роли курьера выступал Александр М. Сейчас ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Ход расследования и полное возмещение ущерба потерпевшей находятся на контроле в прокуратуре Спасска-Дальнего.