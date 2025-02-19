Предварительную причину обрушения на руднике «Жомарт» назвали в правительстве

Самостоятельно из рудника эвакуировалось 402 человека.
По данному факту началось досудебное расследование. По предварительным данным на шахте произошел взрыв природного газа. Совместно с членами комиссии осмотрено место аварии, а также проведена встреча с семьями погибших. Созданы две специальные подкомиссии. Одна должна выяснить причины возникновения аварии. Вторая выявить, какие были нарушения техники безопасности. Данные подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10 дней.
В настоящее время работа на шахте приостановлена. Также планируется провести дополнительные экспертизы. По поручению Главы государства семьям погибших оказываются необходимые меры поддержки, подчеркнул заместитель премьер-министра.
Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс». Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал «горячую линию».
Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК — «нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».
В компании «Казахмыс» заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике «Жомарт». «Казахмыс» опубликовал их фотографии.
Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.