Три легковушки столкнулись на трассе М-5 «Урал» под Самарой

Во вторник, 18 февраля 2024 года, в Красноярском районе Самарской области произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась на 1065-м километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Все произошло в 07:50. По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала в сторону Уфы. Она нарушила правила движения, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo, которым управлял 48-летний мужчина. А затем автомобилистка влетела в Lada Granta, за рулем которой находился 33-летний водитель.
В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Он получил травму головы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.