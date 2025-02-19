Три легковушки столкнулись на трассе М-5 «Урал» под Самарой

Все произошло в 07:50. По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала в сторону Уфы. Она нарушила правила движения, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo, которым управлял 48-летний мужчина. А затем автомобилистка влетела в Lada Granta, за рулем которой находился 33-летний водитель.