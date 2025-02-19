Студентка из Хабаровска поверила в маркетплейс, а он оказался маркетфейком

В полицию Хабаровска обратилась 19-летняя девушка, которая потеряла деньги в схеме с выкупом товаров на маркетплейсе, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В середине февраля студентка одного из вузов Краснофлотского района вступила в группу в мессенджере, где предлагали зарабатывать на лайках. Первые выплаты поступили, но вскоре ей предложили новый способ дохода — выкуп товаров с обещанием возврата денег и бонусов.
Сначала схема казалась надежной: вложенные суммы действительно возвращались с прибылью. Но когда девушка перевела 119 тысяч рублей, деньги назад не поступили. Более того, чтобы «вывести» средства, ей выставили счет еще на 97 тысяч. Осознав обман, студентка обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (“Мошенничество”). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы», — сообщает врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.