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Студентка из Хабаровска поверила в маркетплейс, а он оказался маркетфейком

Мошенническая схема с лайками привела к потере денег.

Источник: Freepik

В полицию Хабаровска обратилась 19-летняя девушка, которая потеряла деньги в схеме с выкупом товаров на маркетплейсе, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В середине февраля студентка одного из вузов Краснофлотского района вступила в группу в мессенджере, где предлагали зарабатывать на лайках. Первые выплаты поступили, но вскоре ей предложили новый способ дохода — выкуп товаров с обещанием возврата денег и бонусов.

Сначала схема казалась надежной: вложенные суммы действительно возвращались с прибылью. Но когда девушка перевела 119 тысяч рублей, деньги назад не поступили. Более того, чтобы «вывести» средства, ей выставили счет еще на 97 тысяч. Осознав обман, студентка обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (“Мошенничество”). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы», — сообщает врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.