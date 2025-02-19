Студентка из Хабаровска поверила в маркетплейс, а он оказался маркетфейком

Сначала схема казалась надежной: вложенные суммы действительно возвращались с прибылью. Но когда девушка перевела 119 тысяч рублей, деньги назад не поступили. Более того, чтобы «вывести» средства, ей выставили счет еще на 97 тысяч. Осознав обман, студентка обратилась в полицию.