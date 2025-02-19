На борту самолета «НордСтар» произошла аварийная ситуация

Инцидент произошел около 7 часов утра по местному времени. На момент происшествия на борту находились 156 пассажиров, включая 8 детей. Тем не менее посадка была осуществлена успешно и в штатном режиме в аэропорту Норильска.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося, а также проводит техническую ревизию состояния систем самолета. Ведомство изучает соблюдение законодательства о безопасности полетов и права пассажиров.
Ранее рассказывали, что пассажиры рейса Пхукет — Красноярск столкнулись с 10-часовой задержкой.