Бастрыкину доложат о гибели жителя Кубани от удара током в 2021 году, сообщает пресс-служба СК России.
В информационный центр СКР поступило сообщение о несогласии с ходом расследования обстоятельств гибели мужчины на Кубани.
Все произошло в августе 2021 года в станице Нижнебаканской. Там был введен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Баканка. При этом оперативные службы не отключили электросетевое оборудование. В результате на улице мужчину ударило током, он скончался на месте. Происшествие освещалось в СМИ.
Следствие по уголовному делу затянулось и до настоящего времени виновные не привлечены к ответственности.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Напомним, в Краснодаре на железнодорожных путях от удара током погиб ребенок. Вечером 16 сентября 2023 года на восьмом километре железнодорожных путей станции Пашковская СК ЖД 14-летний школьник решил перейти через рельсы, чтобы сократить время в дороге. В этот момент на путях стоял грузовой поезд. Подросток залез на один из вагонов и получил удар электрической дугой от контактной электросети. Мальчик скончался на месте.