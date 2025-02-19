Бастрыкину доложат о гибели жителя Кубани от удара током

Напомним, в Краснодаре на железнодорожных путях от удара током погиб ребенок. Вечером 16 сентября 2023 года на восьмом километре железнодорожных путей станции Пашковская СК ЖД 14-летний школьник решил перейти через рельсы, чтобы сократить время в дороге. В этот момент на путях стоял грузовой поезд. Подросток залез на один из вагонов и получил удар электрической дугой от контактной электросети. Мальчик скончался на месте.