Из России в Казахстан экстрадировали участника ОПГ

Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством. Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.