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Из России в Казахстан экстрадировали участника ОПГ

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Из России в Казахстан экстрадировали участника ОПГ, сообщает Генпрокуратура.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

В августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации, теперь по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

Участника ОПГ привлекут к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества.

Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством. Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

рассказали в Генпрокуратуре Казахстана

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества, отметили в генеральной прокуратуре.