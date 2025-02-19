Из России в Казахстан экстрадировали участника ОПГ

В августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации, теперь по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
Участника ОПГ привлекут к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества.
Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством. Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества, отметили в генеральной прокуратуре.