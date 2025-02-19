В Самарской области высокопоставленного силовика заподозрили в краже 1,5 млн рублей

Суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что полицейский отстранен от служебных обязанностей и в отношении него проводится проверка. Если силовики установят вину замглавы межрайонного отдела МВД РФ из Клявлинского района, полицейского уволят, и он понесет наказание, а его руководство «привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», отметили в региональном главке.