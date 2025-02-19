Экс-директору Примстроя после махинаций с землей назначили домашний арест

В 2024 году в Приморском крае был обнаружен факт мошенничества, связанный с покупкой земельного участка. По данным следствия, директор «Примстроя» Бай Личен и его юрист Андрей Яцюк приобрели участок в декабре 2018 года площадью 7 тысяч квадратных метров на мысе Кунгасном, который якобы предназначался для эксплуатации гаража. Однако на самом деле на этом участке планировалось строительство многоквартирного дома.
Реальная стоимость земельного участка составляла 36 миллионов рублей, в то время как Бай Личен получил его по цене, которая оказалась в 20 раз ниже рыночной. Следствие считает, что гараж на участке должны были снести, а на его месте построить многоэтажный дом. Площадь приобретённого участка оказалась в 94 раза больше той, где находился гараж.
Корреспондент издания «Золотой мост» присутствовал на заседании суда 17 февраля 2025 года, где судья выпустил обоих подсудимых из СИЗО и отправил их под домашний арест.
Стоит пояснить, почему к обоим подсудимым была применена столь мягкая мера пресечения. Это решение было основано на том, что срок действия загранпаспорта Бай Личена истёк, а сам документ был изъят судом. В таких обстоятельствах скрыться от правоохранительных органов ему будет сложно. Андрей Яцюк также был переведён под домашний арест, что является временной мерой.
На последнем заседании был приглашён свидетель, который был связан с выдачей участка Бай Личену и, как утверждалось, был знаком с Яцюком. Однако выяснилось, что для него Яцюк — всего лишь «знакомый знакомого». Кроме того, новые сведения получить не удалось, так как показания свидетеля были довольно расплывчатыми.
Напомним, что в 2017 году компания «Приморстрой» получила статус резидента Свободного порта Владивосток. В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока она планировала построить в приморской столице современный жилой комплекс.
В рамках инвестиционного проекта компания строила жилой комплекс «Нерчинская», а также планировала строительство комплекса «Куйбышева» в Находке.
Отметим, что на мысе Кунгасном планировалось строительство жилого комплекса премиум-класса «Мыс Кунгасный». Участок для него был выкуплен как раз для «гаража». Сдача объекта в эксплуатацию была намечена на конец 2025 года.