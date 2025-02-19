Экс-директору Примстроя после махинаций с землей назначили домашний арест

На последнем заседании был приглашён свидетель, который был связан с выдачей участка Бай Личену и, как утверждалось, был знаком с Яцюком. Однако выяснилось, что для него Яцюк — всего лишь «знакомый знакомого». Кроме того, новые сведения получить не удалось, так как показания свидетеля были довольно расплывчатыми.