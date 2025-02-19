Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре нашли пропавшего 18 февраля 12-летнего подростка со шрамом

Поиски пропавшего подростка в Самаре завершились благополучно.

В Самаре 18 февраля пропал 12-летний подросток. Мальчик, среди особых примет которого значился небольшой шрам на лбу, ушел из образовательного учреждения и пропал. Его искали сотрудники полиции. Они проверяли те места, где ребенок мог быть, а также направили ориентировки на него во все районы области. В поисках были задействованы волонтеры «ЛизаАлерт».

— Найден, жив! — говорится в сообщении, опубликованном поисковикам поздним вечером 18 февраля.

Волонтеры поблагодарили всех, кто выехал на поиски ребенка. В ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершали.