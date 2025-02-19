В Самаре нашли пропавшего 18 февраля 12-летнего подростка со шрамом

В Самаре 18 февраля пропал 12-летний подросток. Мальчик, среди особых примет которого значился небольшой шрам на лбу, ушел из образовательного учреждения и пропал. Его искали сотрудники полиции. Они проверяли те места, где ребенок мог быть, а также направили ориентировки на него во все районы области. В поисках были задействованы волонтеры «ЛизаАлерт».
— Найден, жив! — говорится в сообщении, опубликованном поисковикам поздним вечером 18 февраля.
Волонтеры поблагодарили всех, кто выехал на поиски ребенка. В ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершали.