В Самаре нашли пропавшего 18 февраля 12-летнего подростка со шрамом

В Самаре 18 февраля пропал 12-летний подросток. Мальчик, среди особых примет которого значился небольшой шрам на лбу, ушел из образовательного учреждения и пропал. Его искали сотрудники полиции. Они проверяли те места, где ребенок мог быть, а также направили ориентировки на него во все районы области. В поисках были задействованы волонтеры «ЛизаАлерт».