Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте Ұлытау и заслушал отчет комиссии

На заседании Правительства он подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая поддержка, а на месте происшествия продолжают работать спасательные службы и следственные органы.
От имени Правительства выражаю соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате трагедии. Семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующие службы работают на месте.
В ходе заседания был заслушан отчет заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, который возглавляет Правительственную комиссию по расследованию аварии.
Необходимо провести тщательное расследование причин происшествия, ликвидировать все последствия. Канат Алдабергенович, регулярно докладывайте о проводимой работе.
Комиссия продолжает анализ обстоятельств трагедии и выявление ответственных лиц. Ожидается, что по итогам расследования будут предприняты меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.