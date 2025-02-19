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Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте Ұлытау и заслушал отчет комиссии

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате обрушения в шахте в области Ұлытау, сообщает El.kz.

Источник: Официальный Telegram-канал Правительства РК

На заседании Правительства он подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая поддержка, а на месте происшествия продолжают работать спасательные службы и следственные органы.

От имени Правительства выражаю соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате трагедии. Семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующие службы работают на месте.

заявил Бектенов

В ходе заседания был заслушан отчет заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, который возглавляет Правительственную комиссию по расследованию аварии.

Необходимо провести тщательное расследование причин происшествия, ликвидировать все последствия. Канат Алдабергенович, регулярно докладывайте о проводимой работе.

подчеркнул глава Кабмина

Комиссия продолжает анализ обстоятельств трагедии и выявление ответственных лиц. Ожидается, что по итогам расследования будут предприняты меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.