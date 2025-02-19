ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти

«Следственным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (“Насильственный захват власти или насильственное удержание власти”), а также по ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ (“Организация террористического сообщества и участие в нем”) в отношении экс-депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Ильи Пономарева* и иных неустановленных лиц», — говорится в сообщении спецслужбы.
«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достоверные данные об учреждении указанным лицом в Польше в ноябре 2022 года политического движения “Съезд народных депутатов” и организации его работы. Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации», — подчеркивает ФСБ.
В апреле 2023 года Генпрокуратура РФ признала деятельность «Съезда народных депутатов» («СНД», Kongres Deputowanych Ludowych) нежелательной на территории России.
По данным ФСБ, Пономаревым* с 2022 год по 2024 год «проведено семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня, которыми разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция “новой России”, “О переходном парламенте”, “О движении сопротивления” и др.».
«В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Пономарева* и его пособников. Указанные фигуранты, а также лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с УК России», — отмечается в сообщении.
Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В сентябре 2023 года на Пономарева* завели новое дело за «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля 2024-го столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева*, он был объявлен в международный розыск.
Пономарев* отрицает территориальную целостность Российской Федерации и выступает с сепаратистскими лозунгами. Участник эмигрантской организации «Форум свободных государств постРоссии», которую Верховный Суд РФ в ноябре 2024 года признал террористической организацией и запретил в России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.