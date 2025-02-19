ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти

Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В сентябре 2023 года на Пономарева* завели новое дело за «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». В феврале 2024 года ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля 2024-го столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева*, он был объявлен в международный розыск.