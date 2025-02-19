Массовое ДТП с тремя автомобилями и фурой случилось на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, 18 февраля примерно в 18.40 на 18-ом километре внешнего кольца МКАД столкнулись седельный тягач DAF и три легковых автомобиля: Seat, Skoda, Lada. В ГАИ уточнили, что 26-летняя водитель, находившаяся за рулем Seat, была доставлена в больницу для обследования.