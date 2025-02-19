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Массовое ДТП с тремя автомобилями и фурой случилось на МКАД в Минске

В Минске на МКАД столкнулись три легковых авто и седельный тягач.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями и фурой случилось на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВ Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 18 февраля примерно в 18.40 на 18-ом километре внешнего кольца МКАД столкнулись седельный тягач DAF и три легковых автомобиля: Seat, Skoda, Lada. В ГАИ уточнили, что 26-летняя водитель, находившаяся за рулем Seat, была доставлена в больницу для обследования.

В Минске на МКАД столкнулись три легковых авто и седельный тягач. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее четыре автомобиля столкнулись из-за упавших бетонных плит на МКАД в Минске.

Тем временем водитель погиб в жестком лобовом ДТП Renault и Suzuki в Новополоцке.

А еще Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.