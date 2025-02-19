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В СК РФ проверят информацию о полицейском, который устроил дебош в клубе Ростова

Глава СК РФ поручил проверить информацию о противоправных действиях сотрудника полиции в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о полицейском, устроившего пьяный дебош в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 19 февраля.

В интернете появилась информация о том, что правоохранитель перебрал спиртного и начал дебоширить. Действия полицейского попали на камеру видеонаблюдения и разлетелись по социальным сетям. Сейчас он продолжает угрожать пострадавшим.

— Обстоятельства размещенной публикации являются предметом процессуальной проверки, организованной в следственном управлении СК России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

СК