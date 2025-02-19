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Пассажиры автобусов пострадали в двух ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 18 февраля случилось сразу два происшествия с участием общественного транспорта.

Источник: ГИБДД Екатеринбурга

Сразу две аварии с участием общественного транспорта зафиксировали в Екатеринбурге 18 февраля. Первое случилось утром у дома № 28 на улице Академика Бардина. По данным ГИБДД, водитель автобуса «ПАЗ» 72 маршрута «Южная подстанция — НПЦ Онкология» при начале движения от остановочного комплекса допустил выпадение пассажира из салона транспортного срества.

«Пострадала 48-летняя пассажирка, жительница Екатеринбурга. С места ДТП для оказания необходимой помощи была доставлена в больницу № 24, где после осмотра врачами отпущена домой», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сам 53-летний водитель автобуса пояснил, что не заметил того, что женщина не закончила выход из автобуса.

Второе ДТП случилось днем у дома № 12а на улице Белореченская, где водитель автобуса «НЕФАЗ» 59 маршрута «ЖД вокзал — 17-я Мехколонна» при начале движения от остановочного комплекса допустил падение пассажира в салоне транспортного средства.

В больницу с травмой ноги доставили 84-летняя пассажирку.

По факту аварий проводят проверки.