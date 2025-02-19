Пассажиры автобусов пострадали в двух ДТП в Екатеринбурге

Сразу две аварии с участием общественного транспорта зафиксировали в Екатеринбурге 18 февраля. Первое случилось утром у дома № 28 на улице Академика Бардина. По данным ГИБДД, водитель автобуса «ПАЗ» 72 маршрута «Южная подстанция — НПЦ Онкология» при начале движения от остановочного комплекса допустил выпадение пассажира из салона транспортного срества.