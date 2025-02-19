Пассажиры автобусов пострадали в двух ДТП в Екатеринбурге

Сразу две аварии с участием общественного транспорта зафиксировали в Екатеринбурге 18 февраля. Первое случилось утром у дома № 28 на улице Академика Бардина. По данным ГИБДД, водитель автобуса «ПАЗ» 72 маршрута «Южная подстанция — НПЦ Онкология» при начале движения от остановочного комплекса допустил выпадение пассажира из салона транспортного срества.
«Пострадала 48-летняя пассажирка, жительница Екатеринбурга. С места ДТП для оказания необходимой помощи была доставлена в больницу № 24, где после осмотра врачами отпущена домой», — рассказали в Госавтоинспекции.
Сам 53-летний водитель автобуса пояснил, что не заметил того, что женщина не закончила выход из автобуса.
Второе ДТП случилось днем у дома № 12а на улице Белореченская, где водитель автобуса «НЕФАЗ» 59 маршрута «ЖД вокзал — 17-я Мехколонна» при начале движения от остановочного комплекса допустил падение пассажира в салоне транспортного средства.
В больницу с травмой ноги доставили 84-летняя пассажирку.
По факту аварий проводят проверки.