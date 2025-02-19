Мошенники начали звонить свердловским школьникам для «обновления» «Сферума»

Об этом сообщили в ОМВД России «Североуральский».
По данным ведомства, мошенники звонят родителям школьников под предлогом обновления электронного журнала, списка участников или профиля в «Сферуме». Злоумышленники представляются реальными педагогами, заявляя, что потом позвонят школьникам. Для убедительности они применяют технологию подменных номеров и дипфейков.
Родители верят им, а мошенники затем в разговоре с несовершеннолетними убеждают сообщить номер из СМС. Далее злоумышленники заявляют, что аккаунты школьника и его родителей взломаны, они будут использованы для переводов денежных средств в недружественные страны.
После этого они убеждают детей перевести деньги на свои счета.
«Новая схема мошенничества опасна тем, что подростки не осознают важность защиты личных данных и доверчиво могут передавать конфиденциальную информацию злоумышленникам, особенно если они представляются сотрудниками школы или образовательного портала», — добавляют в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области распространяется новый вид мошенничества, связанный с рассылкой писем и переходу по QR-кодам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка, — сообщили в телеграм-канале ведомства. — Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников (уже на этом этапе надо насторожиться) просят навести камеру на QR-код».