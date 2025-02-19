Житель Башкирии распылил в машине полицейских перцовый баллончик

Иглинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в суде установлено, что в июне 2024 года во время проведения профилактических мероприятий сотрудники ДПС остановили машину. Когда стражи порядка проверяли документы у водителя, его пассажир начал их оскорблять. Подойдя к служебному автомобилю и открыв переднюю пассажирскую дверь, он распылил перцовый баллончик в салоне.