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Житель Башкирии распылил в машине полицейских перцовый баллончик

Жителя Уфимского района осудили за оскорбление сотрудников полиции и применение насилия.

Источник: Башинформ

Иглинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в суде установлено, что в июне 2024 года во время проведения профилактических мероприятий сотрудники ДПС остановили машину. Когда стражи порядка проверяли документы у водителя, его пассажир начал их оскорблять. Подойдя к служебному автомобилю и открыв переднюю пассажирскую дверь, он распылил перцовый баллончик в салоне.

Подсудимый признал свою вину.