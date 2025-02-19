Инспекторы ДПС остановили пьяного водителя «девятки» с тремя детьми под Омском

В поселке Новоуральский Таврического района инспекторы ДПС остановили «девятку», за рулем которой находился пьяный многодетный отец. В нетрезвом состоянии был не только он, сообщили в пресс-службе УМВД России.
В салоне автомобиля находились пьяная 41-летняя жена водителя и трое детей — 8-летний мальчик, годовалая и 5-летняя девочки.
Как пояснил сельчанин инспекторам ДПС, он с семьей ехал домой после застолья со спиртным в гостях. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование. Алкотектор показал 1,222 мг/л.
Омич привлекли к ответственности сразу по нескольким административным статьям: управление автомобилем без прав; нарушение требований к перевозке детей; отсутствие регистрационных документов на ТС; отсутствие страхового полиса; управление ТС при наличии неисправностей; нарушение правил применения ремней безопасности.
В 2024 году водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о заведении в отношении водителя уголовного дела по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.