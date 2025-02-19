Минчанка потеряла 400 рублей, обменивая валюту в интернете. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась 21-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенников при обмене валюты в интернете. Она сообщила, что намеревалась пополнить счет в иностранной валюте на одной из онлайн-платформ, чтобы купить товары из-за границы. Для этого минчанка нашла в мессенджере канал, предлагавший услуги по обмену денег.
Она выбрала одного из контрагентов, отправила ему QR-код для пополнения ее счета на платформе. Взамен ей был отправлен номер для пополнения. На указанный счет девушка перевела около 400 рублей и стала ждать их поступления. Но аферист потребовал у нее перевести в четыре раза больше. После отказа минчанки он перестал выходить на связь. Заведено уголовное дело.
Ранее мы писали, что минчанка заработала уголовное дело из-за редкой коллекционной куклы.
Тем временем массовое ДТП с тремя автомобилями и фурой случилось на МКАД в Минске.
Кстати, Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.