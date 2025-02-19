Минчанка потеряла 400 рублей, обменивая валюту в интернете

Она выбрала одного из контрагентов, отправила ему QR-код для пополнения ее счета на платформе. Взамен ей был отправлен номер для пополнения. На указанный счет девушка перевела около 400 рублей и стала ждать их поступления. Но аферист потребовал у нее перевести в четыре раза больше. После отказа минчанки он перестал выходить на связь. Заведено уголовное дело.