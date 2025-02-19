За сутки в Свердловской области потушили 14 пожаров, погибла женщина

Крупный пожар накануне тушили на улице Большакова в Екатеринбурге, где из горящей 12-этажки спасатели вывели 34 человека. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.
На улице Анны Бычковой в Екатеринбурге сгорел автомобиль в гаражном бокс, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек.
В поселке Троицкий под Талицей на площади 155 «квадратов» горел частный жилой дом и надворные постройки. В ходе разборки сгоревших конструкций спасатели обнаружили погибшую хозяйку дома.
В поселке Северный под Североуральском на улице Вечернина горел частный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за полчаса 9 пожарных на двух спецмашинах.
В поселке Верх-Нейвинский на улице Белая Будка на площади 6 «квадратов» горела перегородка садового дома. На ликвидацию пожара ушло 20 минут.