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За сутки в Свердловской области потушили 14 пожаров, погибла женщина

На Среднем Урале за минувшие сутки ликвидировали 14 пожаров, в которых один человек пострадал и один погиб. Половина возгораний случилась в жилом секторе, специалисты МЧС спасли 34 человека.

Крупный пожар накануне тушили на улице Большакова в Екатеринбурге, где из горящей 12-этажки спасатели вывели 34 человека. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.

На улице Анны Бычковой в Екатеринбурге сгорел автомобиль в гаражном бокс, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек.

В поселке Троицкий под Талицей на площади 155 «квадратов» горел частный жилой дом и надворные постройки. В ходе разборки сгоревших конструкций спасатели обнаружили погибшую хозяйку дома.

В поселке Северный под Североуральском на улице Вечернина горел частный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за полчаса 9 пожарных на двух спецмашинах.

В поселке Верх-Нейвинский на улице Белая Будка на площади 6 «квадратов» горела перегородка садового дома. На ликвидацию пожара ушло 20 минут.

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