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В Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом

В Сочи грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва.

Источник: соцсети

В Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом.

Как сообщают в социальных сетях местные жители, инцидент произошел днем 18 февраля на улице Лысая гора в Хостинском районе.

Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. По предварительной информации, дом не заселен, пострадавших в результате схода оползня нет.

Напомним, в Сочи сошел крупный оползень, снесший дорогу и жилой дом. Инцидент произошел на улице Леселидзе, пострадали СНТ «Ромашка», «Консервщик», «Отдых», «Чайка» и соседние. Протяженность оползневого участка составляла примерно 800−900 метров.

Мы писали, в декабре количество оползней в Сочи выросло до 29. Жителей города-курорта, чьи частные дома оказались в зоне оползней, эвакуировали.

Кстати, судебные приставы запретили строительство многоэтажки в Сочи после оползня. Уточняется, что многоэтажная постройка стала представлять угрозу соседним зданиям.