В Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом.
Как сообщают в социальных сетях местные жители, инцидент произошел днем 18 февраля на улице Лысая гора в Хостинском районе.
Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. По предварительной информации, дом не заселен, пострадавших в результате схода оползня нет.
Напомним, в Сочи сошел крупный оползень, снесший дорогу и жилой дом. Инцидент произошел на улице Леселидзе, пострадали СНТ «Ромашка», «Консервщик», «Отдых», «Чайка» и соседние. Протяженность оползневого участка составляла примерно 800−900 метров.
Мы писали, в декабре количество оползней в Сочи выросло до 29. Жителей города-курорта, чьи частные дома оказались в зоне оползней, эвакуировали.
Кстати, судебные приставы запретили строительство многоэтажки в Сочи после оползня. Уточняется, что многоэтажная постройка стала представлять угрозу соседним зданиям.