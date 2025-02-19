В Шелехове подростка покусала бродячая собака

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области, о том, что ученика лицея сегодня, 19 февраля, покусал бродячий пес, правоохранители узнали, мониторя соцсети.
«16-летний парень возвращался с уроков из лицея в Шелехове. Пёс вылетел на него из приоткрытой калитки частного дома по Заводской и вцепился. Клыки продырявили даже зимнюю одежду — на ноге осталась рана. Отбить бедолагу смог неравнодушный прохожий», — написано, в частности, в Телеграм-канале BabrMach.
Парню потребовалась помощь врачей.
Полицейские установили, что бродячие дворняги облюбовали для жизни огороженный забором участок. Там обитает как минимум пять животных.
Почему ранее никто из ответственных за отлов животных не заинтересовался этой собачьей «семьей», наверное, установит следствие — уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».
«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», — говорят в Следкоме.
К слову, отлов бродячих животных, вольготно чувствующих себя на улицах населенных пунктов Иркутской области, как оказалось, дело весьма дорогое. Об этом подробнее читайте в материале ИА «ТК Город».