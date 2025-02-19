В Шелехове подростка покусала бродячая собака

«16-летний парень возвращался с уроков из лицея в Шелехове. Пёс вылетел на него из приоткрытой калитки частного дома по Заводской и вцепился. Клыки продырявили даже зимнюю одежду — на ноге осталась рана. Отбить бедолагу смог неравнодушный прохожий», — написано, в частности, в Телеграм-канале BabrMach.