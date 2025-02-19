Корейская иномарка сбила школьника на «зебре» в Уфе

Авария случилась на улице Айская. Согласно предварительным данным, Hyundai Tucson, за рулем которого был 68-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия школьник получил различные травмы, его доставили в медицинское учреждение.
В ГАИ призвали водителей при приближении к пешеходному переходу соблюдать предельную внимательность и снижать скорость. При повороте следует убедиться, что на дороге нет пешеходов, и лишь потом продолжать движение.
— Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился, и только потом начинать переход дороги, — заявили в дорожной полиции.