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Корейская иномарка сбила школьника на «зебре» в Уфе

Вчера утром, 18 февраля, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Источник: ГАИ Уфы

Авария случилась на улице Айская. Согласно предварительным данным, Hyundai Tucson, за рулем которого был 68-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия школьник получил различные травмы, его доставили в медицинское учреждение.

В ГАИ призвали водителей при приближении к пешеходному переходу соблюдать предельную внимательность и снижать скорость. При повороте следует убедиться, что на дороге нет пешеходов, и лишь потом продолжать движение.

— Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился, и только потом начинать переход дороги, — заявили в дорожной полиции.