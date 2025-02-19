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Окончательный отчет по крушению AZAL представят до декабря 2025 года

АСТАНА, 19 фев — РИА Новости. Окончательный отчет по расследование крушения под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) будет представлен до конца 2025 года, заявил на пресс-конференции в Астане вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

Источник: © РИА Новости

«Согласно требованиям и стандартам и рекомендуемой практики ICAO (Международная организация гражданской авиации — ред.) один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчёт по расследованию должен быть завершён», — сказал Ластаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.