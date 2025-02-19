В Таганроге в ДТП пострадал ребенок и 33-летний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 18 февраля около 19:45 на улице Транспортной.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Солярис» не уступила дорогу «Фольксвагену Кэдди». В результате сильного столкновения, травмы получили 10-летний ребенок, который находился в первой иномарке, и 33-летний пассажир «Фольксвагена Кэдди».
Пострадавших доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.