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В Таганроге в ДТП пострадал ребенок и 33-летний пассажир

В Таганроге столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в ДТП пострадал ребенок и 33-летний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 18 февраля около 19:45 на улице Транспортной.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Солярис» не уступила дорогу «Фольксвагену Кэдди». В результате сильного столкновения, травмы получили 10-летний ребенок, который находился в первой иномарке, и 33-летний пассажир «Фольксвагена Кэдди».

Пострадавших доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.