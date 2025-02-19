В Ростове полгода откладывают процесс по хищениям при гособоронзаказе

В Советском районном суде Ростова-на-Дону уже полгода переносят заседания по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Это следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции.
Речь идёт о деле экс-исполнительного директора авиаприборного ремонтного завода в Батайске. Мужчину обвиняют по трем эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. В случае, если его вину докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Заседания откладывают из-за неявки то свидетелей, то потерпевшей стороны, то адвоката. При этом в конце 2024 года слушание вынуждены были отложить, потому что в суд не доставили самого подсудимого.
Кроме того, осенью 2024 года в процессе был заменён судья.
Напомним, по версии следствия, хищения на заводе происходили с 2019 по 2022 годы. Фигурант дела вину не признаёт.
С декабря 2024 года юридическое лицо завода было ликвидировано из-за присоединения к АО «Роствертол».