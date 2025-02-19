Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове полгода откладывают процесс по хищениям при гособоронзаказе

На скамье подсудимых — бывший исполнительный директор завода.

В Советском районном суде Ростова-на-Дону уже полгода переносят заседания по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Это следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции.

Речь идёт о деле экс-исполнительного директора авиаприборного ремонтного завода в Батайске. Мужчину обвиняют по трем эпизодам мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. В случае, если его вину докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Заседания откладывают из-за неявки то свидетелей, то потерпевшей стороны, то адвоката. При этом в конце 2024 года слушание вынуждены были отложить, потому что в суд не доставили самого подсудимого.

Кроме того, осенью 2024 года в процессе был заменён судья.

Напомним, по версии следствия, хищения на заводе происходили с 2019 по 2022 годы. Фигурант дела вину не признаёт.

С декабря 2024 года юридическое лицо завода было ликвидировано из-за присоединения к АО «Роствертол».