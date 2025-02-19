Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела

Дело расследуется по статье 190, это мошенничество и по статье 218, легализация денег, добытых преступным путем. Расследуются несколько эпизодов. Ранее мы сообщали о деньгах, которые она привлекала на пожертвования Палестине. Также по последствиям, связанных с паводками. И в конце января мы зарегистрировали эпизод, где она организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Она собрала около 22 млн тенге, которые потратила на свои личные нужды.