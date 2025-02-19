54-летний рабочий погиб из-за несчастного случая в Стерлитамаке

В башкирском городе Стерлитамаке произошел смертельный несчастный случай. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
Трагедия произошла позавчера — 17 февраля. Во время установки штанги в буровой замок внезапно включился механизм ее вращения. Из-за этого 54-летний машинист буровой установки получил сильный удар. Мужчина тяжело травмировался, к сожалению, его спасти не удалось.
Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай. Ведомство намерено определить обстоятельства и причины случившегося.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.