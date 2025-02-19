Мощный взрыв в районе вокзала в Астане: озвучены новые подробности

Ластаев отметил, что данный контейнер прибыл из стран Европейского союза.
В нем перевозилось оборудование, предположительно, дизельный генератор. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время проводится соответствующее расследование. Устанавливается источник взрыва. Результаты расследования будут озвучены в месячный срок.
14 февраля 2025 года произошел взрыв контейнера на железнодорожной станции «Астана». Полиция возбудила уголовное дело. Тогда пострадал один человек, он получил легкие порезы руки.