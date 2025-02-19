ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

Силовики проводят обыски в доме задержанного, а также в министерстве. В соцсетях распространяются кадры с Алексеем Нечаевым в наручниках, его под руки ведут два сотрудника ФСБ.
По данным местных СМИ, также задержаны один из руководителей правового управления Миндортранса и несколько бывших руководители компаний «Южуралмост» и «Южуралавтобан».
Согласно сайту министерства, Алексей Нечаев был назначен на пост в ноябре 2019 года. До этого в 2010—2012 годы работал замначальника отдела проектирования в ОГУП «Челябинскавтодор», потом три года возглавлял отдел производственно-технического надзора. В 2015—2019 годы был начальником управления дорожного хозяйства Миндортранса.