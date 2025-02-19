Минчанин избил и душил бывшую жену, угрожая ей убийством на глазах у сына

В прокуратуре сказали, что пострадавшая не хотела привлекать бывшего мужа к уголовной ответственности, так как боялась с его стороны мести. Отмечается, что ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Прокурором Московского района было заведено уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении минчанина, которому инкриминирована угроза убийством по статье 186 Уголовного кодекса.