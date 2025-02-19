Минчанин избил и душил бывшую жену, угрожая ей убийством на глазах у сына. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Минска.
Из материалов дела следует, что житель Минска 7 декабря 2024 года в момент конфликта избил, душил и угрожал убийством бывшей жене. Высказанные угрозы женщина восприняла как реальные и опасалась за свою жизнь.
«Более того, свидетелем данного конфликта стал малолетний сын потерпевшей», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре сказали, что пострадавшая не хотела привлекать бывшего мужа к уголовной ответственности, так как боялась с его стороны мести. Отмечается, что ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Прокурором Московского района было заведено уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении минчанина, которому инкриминирована угроза убийством по статье 186 Уголовного кодекса.
Тем временем минчанка потеряла 400 рублей, обменивая валюту в интернете.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смягчении наказаний по ряду уголовных преступлений.
Кроме того, МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.