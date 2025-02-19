Могилевчанка заплатила за ремонт компьютера 2500 рублей и пошла в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что в Ленинское РУВД обратилась 70-летняя жительница Могилева, которая потеряла 2500 рублей после визита специалиста по ремонту компьютеров. Сотрудники милиции установили, что пожилую женщину обманул 19-летний житель Минска, предлагавший свои услуги в интернете.
Когда пенсионерка попросила помощь, фигурант приехал к ней домой, провел несколько простых действий, выдавая их за сложные и выписал квитанцию на крупную сумму. Рассчитавшись с минчанином, женщина вновь обратилась за помощью в специализированную мастерскую, так как ее компьютер и далее продолжал работать некорректно.
В мастерской специалисты сказали, что пенсионерка стала жертвой мошенничества, пояснив, что базовые услуги стоили в несколько раз меньше той суммы, которую она заплатила. В отношении жителя Минска заведено уголовное дело.
Тем временем две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками.
Ранее минчанка потеряла 400 рублей, обменивая валюту в интернете.
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