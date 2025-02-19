Могилевчанка заплатила за ремонт компьютера 2500 рублей и пошла в милицию

Когда пенсионерка попросила помощь, фигурант приехал к ней домой, провел несколько простых действий, выдавая их за сложные и выписал квитанцию на крупную сумму. Рассчитавшись с минчанином, женщина вновь обратилась за помощью в специализированную мастерскую, так как ее компьютер и далее продолжал работать некорректно.