Иномарка сбила санки с трехлетним мальчиком в Петербурге

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на Рыбацком проспекте в Петербурге. Все произошло вечером 18 февраля. Малыш сидел в санках, а их сбила иномарка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Петербурженка пересекала проезжую часть и везла за собой санки с трехлетним сыном. Volkswagen Tuareg под управлением 56-летнего жителя Купчино наехал на санки, — уточнил источник.
Ребенок получил различные травмы. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали малыша в состоянии средней степени тяжести в детскую больницу.
По данным агентства, водитель иномарки в 2024—2025 годах семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что шестилетнего ребенка увезли на скорой после ДТП на проспекте Ветеранов. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.