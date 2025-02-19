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Иномарка сбила санки с трехлетним мальчиком в Петербурге

Ребенка госпитализировали после ДТП на Рыбацком проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на Рыбацком проспекте в Петербурге. Все произошло вечером 18 февраля. Малыш сидел в санках, а их сбила иномарка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Петербурженка пересекала проезжую часть и везла за собой санки с трехлетним сыном. Volkswagen Tuareg под управлением 56-летнего жителя Купчино наехал на санки, — уточнил источник.

Ребенок получил различные травмы. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали малыша в состоянии средней степени тяжести в детскую больницу.

По данным агентства, водитель иномарки в 2024—2025 годах семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что шестилетнего ребенка увезли на скорой после ДТП на проспекте Ветеранов. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.