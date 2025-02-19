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Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Нижегородцев предупреждают об аферистах.

Мошенники создали фейковый аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина в мессенджере. Об этом предупреждает пресс-служба регионального правительства.

Мошенники пишут в мессенджере, сообщая о предстоящем «важном звонке». Нижегородцев просят быть бдительнее, не продолжать переписку, если придет подобное сообщение, и заблокировать фейковый аккаунт.

Ранее нижегородский кадровый центр «Работа России» в соцсети предупредил жителей о новом виде мошенничества: на электронную почту приходят письма с обещанием выплаты.