Мошенники создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Мошенники создали фейковый аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина в мессенджере. Об этом предупреждает пресс-служба регионального правительства.
Мошенники пишут в мессенджере, сообщая о предстоящем «важном звонке». Нижегородцев просят быть бдительнее, не продолжать переписку, если придет подобное сообщение, и заблокировать фейковый аккаунт.
Ранее нижегородский кадровый центр «Работа России» в соцсети предупредил жителей о новом виде мошенничества: на электронную почту приходят письма с обещанием выплаты.