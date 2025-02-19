18 февраля в 16.13 в МЧС поступило сообщение о госпитализации гражданки 1971 года рождения. Как сообщается, женщина получила ожоги в результате загорания на ней одежды при приготовлении пищи на газовой плите.
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева попала в больницу с ожогами: ее одежда загорелась от газовой плиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
18 февраля в 16.13 в МЧС поступило сообщение о госпитализации гражданки 1971 года рождения. Как сообщается, женщина получила ожоги в результате загорания на ней одежды при приготовлении пищи на газовой плите.