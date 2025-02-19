Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL

«Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем», — отметил вице-министр транспорта Казахстана.