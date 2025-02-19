Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL

«Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов», — сказал Ластаев.
Он добавил, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи. Ластаев отметил, что минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года.
«Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем», — отметил вице-министр транспорта Казахстана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.