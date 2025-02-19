В Самаре уголовника приговорили к пожизненному заключению за расстрел свидетеля

Его пособнику назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональном СУ СКР.
Как следует из материалов дела, освободившийся из мест лишения свободы гражданин решил убить жителя Елховского района, отомстив ему за дачу показаний по уголовному делу, изобличающих его в совершении разбойного нападения в 2008 году. Он привлек к делу ранее знакомого пособника.
В 2023 году злоумышленники вывезли свидетеля на автомобиле в село Владимировка, где была вырыта яма для захоронения, и заставили в нее спуститься. После этого организатор убил его путем множественных выстрелов из пневматического пистолета.
Приговор в законную силу не вступил.