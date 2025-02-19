В Ташкенте на стройке погиб рабочий: следствие выясняет обстоятельства произошедшего

Как всё произошло?
Инцидент случился 17 февраля на улице Аския. По предварительной информации, мужчина поскользнулся, не удержал равновесие и упал в подвальную часть строящегося многоэтажного здания.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медики, однако спасти пострадавшего не удалось.
Что говорят власти?
По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства трагедии. Кто понесёт ответственность за эту смерть — покажет расследование.