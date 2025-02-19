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В Ташкенте на стройке погиб рабочий: следствие выясняет обстоятельства произошедшего

Vaib.uz (Узбекистан. 19 февраля). В Ташкенте произошел очередной несчастный случай на строительной площадке. 50-летний рабочий погиб после падения с лестницы на одном из строящихся объектов в Яккасарайском районе.

Как всё произошло?

Инцидент случился 17 февраля на улице Аския. По предварительной информации, мужчина поскользнулся, не удержал равновесие и упал в подвальную часть строящегося многоэтажного здания.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медики, однако спасти пострадавшего не удалось.

Что говорят власти?

По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства трагедии. Кто понесёт ответственность за эту смерть — покажет расследование.