Омич похитил более полумиллиона рублей с помощью «Пушкинской карты»

«Так, в период с марта по июль 2022 года он подал в сети Интернет заявки на проведение четырех спектаклей: “Старик и море”, “Поздняя любовь”. Билеты реализовал своим знакомым, а также иным лицам, пользующимся “Пушкинскими картами”. Всего на несостоявшиеся мероприятия было продано 230 билетов на общую сумму 575 тысяч рублей, которыми он распорядился в личных целях», — сообщили в прокуратуре Омской области.