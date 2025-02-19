Омич похитил более полумиллиона рублей с помощью «Пушкинской карты»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего омича, который провернул аферу с использованием «Пушкинской карты». Санкция предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, арендуя у своего отца помещение, расположенное в одном из омских кафе, парень организовал фиктивные мероприятия без их фактического проведения.
«Так, в период с марта по июль 2022 года он подал в сети Интернет заявки на проведение четырех спектаклей: “Старик и море”, “Поздняя любовь”. Билеты реализовал своим знакомым, а также иным лицам, пользующимся “Пушкинскими картами”. Всего на несостоявшиеся мероприятия было продано 230 билетов на общую сумму 575 тысяч рублей, которыми он распорядился в личных целях», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Вину в совершении преступления мошенник частично признал. Ущерб, причиненный Министерству культуры РФ, возместил в полном объеме.
Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.