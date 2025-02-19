Бастрыкину доложат о поножовщине в Краснодаре возле здания мэрии

Напомним, потасовка произошла между 16-летними школьниками. Как рассказал ранее очевидец, подростки начали конфликтовать из-за какого-то металла. Один из них стал размахивать руками, и в какой-то момент достал нож и пырнул одного оппонента, а после второго, и затем убежал.