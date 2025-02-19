Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о поножовщине в Краснодаре возле здания мэрии, сообщает пресс-служба ведомства.
Местному жителю предъявлено обвинение в покушении на двойное убийство.
По версии следствия, днем 15 февраля на улице Буденного между молодыми людьми случился конфликт, во время которого ножевые ранения получили два человека. Пострадавших госпитализировали.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Напомним, потасовка произошла между 16-летними школьниками. Как рассказал ранее очевидец, подростки начали конфликтовать из-за какого-то металла. Один из них стал размахивать руками, и в какой-то момент достал нож и пырнул одного оппонента, а после второго, и затем убежал.