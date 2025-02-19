Женщина без зубов приехала на автобусе в Пермь и бесследно исчезла

Женщина без зубов приехала на автобусе в Пермь из посёлка и бесследно исчезла, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о 73-летней жительнице посёлка Сараны в Горнозаводском округе. 16 февраля Екатерина Пепеляева села на вечерний автобус около 20:00 и уехала в краевую столицу. В последний раз её заметили на автовокзале в центре Перми 17 февраля. С того момента пенсионерка не выходила на связь и пропала. Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшей около 165 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмные с проседью короткие волосы и серо-голубые глаза. Уточняется, что женщина косолапит на обе ноги и у неё отсутствуют зубы.
В день своего исчезновения Екатерина была одета в чёрный полушубок до колена, светло-зелёную с белым шапку, коричневые спортивные штаны и сиреневую кофту на молнии. С собой у неё был бежевый шарф, дорожная чёрная сумка с рисунком «Город» и чёрный пакет-майка. Волонтёры также прикрепили две фотографии женщины, на одной из которых она заснята в той же одежде, в которой её видели в последний раз.
Все, кто знает о том, где может быть пропавшая пенсионерка, могут сообщить по телефонам: 02, 102, 112 и 8 912 880 41 60.
Позже ориентировку с приметами исчезнувшей женщины опубликовал поисковый отряд «ПрикамьеПоиск». Волонтёры организации также активно разыскивают Екатерину и просят всех, кому известно об её местонахождении, сообщать по телефону: 8 922 345 67 02.