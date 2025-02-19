Женщина без зубов приехала на автобусе в Пермь и бесследно исчезла

В день своего исчезновения Екатерина была одета в чёрный полушубок до колена, светло-зелёную с белым шапку, коричневые спортивные штаны и сиреневую кофту на молнии. С собой у неё был бежевый шарф, дорожная чёрная сумка с рисунком «Город» и чёрный пакет-майка. Волонтёры также прикрепили две фотографии женщины, на одной из которых она заснята в той же одежде, в которой её видели в последний раз.