Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены

«Смена имиджа клиентки стала причиной серьёзных травм для 43-летней женщины-парикмахера. 31-летний мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил — новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой», — говорится в сообщении.