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Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Житель Севастополя, которому не понравилась новая прическа жены, сломал руку парикмахерше, на него завели уголовное дело, сообщает полиция города.

Источник: © РИА Новости

«Смена имиджа клиентки стала причиной серьёзных травм для 43-летней женщины-парикмахера. 31-летний мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил — новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой», — говорится в сообщении.

По данным полиции, с порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку, «в результате чего она получила несколько переломов». «Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести», — подчеркнули в полиции.

Недовольный муж задержан.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе полиции города, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы.

«Он признал вину и раскаялся», — подчеркнули в пресс-службе.